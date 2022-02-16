Раньери высоко оценивает шансы «Интера» против «Ливерпуля»

Недавно уволенный из «Уотфорда» Клаудио Раньери теперь имеет больше времени следить за тем, как играют в футбол другие - и он предвкушает сражение «Интера» с «Ливерпулем». При этом Раньери не считает, что «Интер» является в этой паре аутсайдером - он считает, что шансы команд абсолютно равны.

- Перишич в отличной форме, и Брозович также. Поэтому шансы «Интера» я оцениваю в 50%. «Интер» может создать проблемы «Ливерпулю», тут еще ничего не решено.

Матч между «Интером» и «Ливерпулем» пройдет в Милане, начало - в 23 часа по московскому времени, следить за его событиями можно будет в лайв-режиме.