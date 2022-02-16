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Раньери высоко оценивает шансы «Интера» против «Ливерпуля»

16 Февраля 2022 • 08:13 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.50 2.15
Через 12 ч. 37 мин.

Недавно уволенный из «Уотфорда» Клаудио Раньери теперь имеет больше времени следить за тем, как играют в футбол другие - и он предвкушает сражение «Интера» с «Ливерпулем». При этом Раньери не считает, что «Интер» является в этой паре аутсайдером - он считает, что шансы команд абсолютно равны.

- Перишич в отличной форме, и Брозович также. Поэтому шансы «Интера» я оцениваю в 50%. «Интер» может создать проблемы «Ливерпулю», тут еще ничего не решено.

Матч между «Интером» и «Ливерпулем» пройдет в Милане, начало - в 23 часа по московскому времени, следить за его событиями можно будет в лайв-режиме.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Клаудио Раньери
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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16.02  23:00 Ред Булл Зальцбург ... Бавария 8.20 5.80 1.35
16.02  23:00 Интер Милан ... Ливерпуль 3.40 3.55 2.15
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