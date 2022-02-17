Робертсон: «Дело ещё не сделано, «Интер» доставит проблемы на «Энфилде»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился своим мнением о выездной победе над «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы взяли верх над соперником со счетом 2:0.

«Фирмино отлично сыграл головой, а затем мы забили еще один мяч. Однако не стоит списывать «Интер» со счетов, дело еще не сделано. Но сейчас мы можем радоваться результату.

Нам противостоит сильный соперник, который постарается доставить проблемы на «Энфилде». «Ливерпуль» должен подойти к этой игре в полной готовности», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответный матч команды проведут в Ливерпуле 8 марта.