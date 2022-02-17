Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Робертсон: «Дело ещё не сделано, «Интер» доставит проблемы на «Энфилде»

17 Февраля 2022 • 09:19 Комментировать
Интер Милан
0:2
Ливерпуль
окончен

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился своим мнением о выездной победе над «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мерсисайдцы взяли верх над соперником со счетом 2:0.

«Фирмино отлично сыграл головой, а затем мы забили еще один мяч. Однако не стоит списывать «Интер» со счетов, дело еще не сделано. Но сейчас мы можем радоваться результату.

Нам противостоит сильный соперник, который постарается доставить проблемы на «Энфилде». «Ливерпуль» должен подойти к этой игре в полной готовности», - приводит слова защитника пресс-служба УЕФА.

Ответный матч команды проведут в Ливерпуле 8 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Эндрю Робертсон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
10:42 · Лига чемпионов
Пети: «В «ПСЖ» наблюдаем за тенью Месси, пора усадить его в запас» 1
09:31 · Лига чемпионов
Шкриньяр: «Интер» постарается изменить ход противостояния на «Энфилде»
09:19 · Лига чемпионов
Робертсон: «Дело ещё не сделано, «Интер» доставит проблемы на «Энфилде»
09:13 · Лига чемпионов
Оуэн считает, что «Ливерпуль» гарантировал себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
08:57 · Лига чемпионов
Дюмфрис считает несправедливым результат матча «Интер» - «Ливерпуль»
08:51 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Ливерпулю» было тяжело, но мы заслужили победу»
08:44 · Лига чемпионов
Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением
08:39 · Лига чемпионов
Фердинанд высказался о победе «Ливерпуля» над «Интером»
08:32 · Лига чемпионов
Жота получил травму в матче с «Интером»
08:25 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Мбаппе - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
08:19 · Лига чемпионов
Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже
07:43 · Лига чемпионов
«Это - балласт»: бывший игрок «ПСЖ» хлёстко оценил деятельность Месси в матче с «Реалом» 3
07:02 · Лига чемпионов
Победная серия Левандовски в Лиге чемпионов остановилась на показателе в 22 матча 2
06:11 · Лига чемпионов
Мюллер: «Ред Булл Зальцбург» - неплохая команда»
05:29 · Лига чемпионов
Клопп - первый немецкий тренер, выигравший 50 матчей в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем