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Лига чемпионов

Лаутаро Мартинес: «Матч против «Ливерпуля» – один из самых важных в моей карьере»

15 Февраля 2022 • 16:20 Комментировать
Интер Милан
...
Ливерпуль
3.40 3.50 2.15
16.02 23:00
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команда против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам аргентинца, эта игра будет одной из самых важных в его карьере.
 
«Это матч 1/8 финала, и поэтому он будет очень важным. Безусловно, эта игра также будет одной из самых важных в моей карьере. Клопп – отличный тренер, он наверняка отлично подготовил свою команду, поэтому нам нужно сыграть хорошо и квалифицироваться в следующий раунд», – сказал Мартинес на пресс-конференции.
 
Отметим, что матч против «Ливерпуля» станет для «Интера» первой игрой в раунде плей-офф Лиги чемпионов за последние 10 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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