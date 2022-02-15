Лаутаро Мартинес: «Матч против «Ливерпуля» – один из самых важных в моей карьере»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команда против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам аргентинца, эта игра будет одной из самых важных в его карьере.

«Это матч 1/8 финала, и поэтому он будет очень важным. Безусловно, эта игра также будет одной из самых важных в моей карьере. Клопп – отличный тренер, он наверняка отлично подготовил свою команду, поэтому нам нужно сыграть хорошо и квалифицироваться в следующий раунд», – сказал Мартинес на пресс-конференции.

Отметим, что матч против «Ливерпуля» станет для «Интера» первой игрой в раунде плей-офф Лиги чемпионов за последние 10 лет.