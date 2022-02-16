Эллиотт установил новый рекорд для молодых игроков «Ливерпуля»

Полузащитник Харви Эллиотт попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем самым он установил рекорд для молодых игроков «Ливерпуля», став самым молодым футболистом в истории клуба, вышедшим в стартовом составе на матч в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Сейчас ему 18 лет и 318 дней.

Предыдущий рекорд побит на 36 дней - защитнику Тренту Александру-Арнольду было 18 лет 354 дня в 2017 году, когда он дебютировал в матче группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018 против московского «Спартака». Та московская встреча закончилась ничьей - 1:1.