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Лига чемпионов

Эллиотт установил новый рекорд для молодых игроков «Ливерпуля»

16 Февраля 2022 • 22:38 Комментировать
Интер Милан
0:0
Ливерпуль
3.50 3.50 2.20
перерыв

Полузащитник Харви Эллиотт попал в стартовый состав «Ливерпуля» на матч с миланским «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем самым он установил рекорд для молодых игроков «Ливерпуля», став самым молодым футболистом в истории клуба, вышедшим в стартовом составе на матч в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Сейчас ему 18 лет и 318 дней.

Предыдущий рекорд побит на 36 дней - защитнику Тренту Александру-Арнольду было 18 лет 354 дня в 2017 году, когда он дебютировал в матче группового раунда Лиги чемпионов сезона 2017/2018 против московского «Спартака». Та московская встреча закончилась ничьей - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Харви Эллиотт
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ИНТЕР МИЛАН ЛИВЕРПУЛЬ
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