Важный игрок «ПСЖ» вернулся к тренировкам после травмы

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос восстановился после очередной травмы.

Бразилец не появлялся на поле с 16 февраля. В начале текущего месяца он вернулся в строй и попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада», однако, так и не сыграв, вновь угодил в лазарет. По информации журналиста Лоика Танзи, в среду 29-летний центральный защитник вернулся к тренировкам. Вероятно, уже скоро Луис Энрике сможет выпустить его на поле.

Маркиньос провёл 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

31 марта «ПСЖ» проведёт выездной поединок против «Марселя».