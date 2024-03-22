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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе сообщил, когда объявит о своём будущем

22 Марта 2024 • 20:21 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что пока не определился со своим будущим.

По его словам, как только его будущее прояснится, он об этом объявит.

- Пока я не делал заявлений о своём будущем. Мне просто сейчас нечего объявлять. Когда будет, о чём сообщить, я это сделаю как мужчина, - приводит слова футболиста «ПСЖ» Фабрицио Романо.

Нападающий также отметил, что его будущее прояснится до начала Евро-2024, то есть до 14 июня.

Ранее была информация, что 25-летний Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Сообщалось, что в его подписании заинтересован мадридский «Реал».

В текущем сезоне французского чемпионата Мбаппе провёл 24 матча, забил 24 гола и сделал пять ассистов.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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