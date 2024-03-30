Энрике не исключил, что Мбаппе останется на скамейке в матче против «Марселя»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике вполне допускает, что лучший бомбардир команды Килиан Мбаппе не начнёт матч против «Марселя» с первых минут.

«Мбаппе не выйдет в стартовом составе против «Марселя»? В жизни возможно всякое. Я осознаю важность матча против «Марселя» для клуба болельщиков. Это историческое соперничество, поэтому мы хотим, чтобы всё прошло как можно лучше. Наша цель – обыграть принципиального соперника и приблизиться к победе в чемпионате», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе покинет «ПСЖ» летом на правах свободного агента. С большой долей вероятности 25-летний француз подпишет контракт с мадридским «Реалом».