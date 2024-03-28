Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «В Португалии всегда много талантливых игроков»

28 Марта 2024 • 00:10 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи высказался о португальских игроках команды.

В последние годы парижский гранд часто подписывает португальцев, что, судя по всему, напрямую связано с присутствием в клубе Луиша Кампуша, занимающегося трансферными вопросами.

«Я очень доволен Гонсалу Рамушем, Витиньей, Данилу Перейрой и Нуну Мендешем, а также нашим директором Луишем Кампушем.

Я горжусь тем, что все они представляют наш клуб. Португалия – великая для футбола страна, в которой всегда много талантливых игроков», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Нассера аль-Хелаифи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Данилу Перейра Нуну Мендеш Луиш Кампуш Витинья Гонсалу Рамуш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
00:38
Стало известно, при каком условии Рамуш может сменить «ПСЖ» на «Милан»
27 Марта
21:56
Важный игрок «ПСЖ» вернулся к тренировкам после травмы
26 Марта
14:45
«ПСЖ» – один из клубов, которым интересен форвард «Спортинга» с ценником в 100 миллионов евро 1
11:35
Саншеш вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона
24 Марта
21:50
Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной»
13:54
Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете» 1
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
23 Марта
16:08
Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы
22 Марта
20:40
Мбаппе – о слухах: Меня не волнует внешний шум
20:21
Мбаппе сообщил, когда объявит о своём будущем 1
21 Марта
04:20
Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане»
03:11
Мбаппе зарабатывает почти в 6 раз больше второго самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1
01:22
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
20 Марта
17:45
Анри: Мбаппе уже превзошёл меня
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
02:48
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
00:34
«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ»
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:31
«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
17:29
Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
18 Марта
20:16
Энрике: «Мы попытаемся оформить требл» 1
11:26
Энрике: «Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия»
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
11:02
Угарте оценил игру Мбаппе в матче против «Монпелье»
10 Марта
15:25
Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАРСЕЛЬ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Эндрик выбрал номер в «Реале»
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Официально: Илья Воробьёв сменит Сергея Фёдорова на посту главного тренера ЦСКА Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
00:38 · Италия. Серия А
Стало известно, при каком условии Рамуш может сменить «ПСЖ» на «Милан» слухи
00:10 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «В Португалии всегда много талантливых игроков»
27 Марта
21:56 · Франция. Лига 1
Важный игрок «ПСЖ» вернулся к тренировкам после травмы
21:46 · Италия. Серия А
Капелло не стал сравнивать Головина с Кварацхелией
18:17 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «Ливерпуля» не купят «Тулузу»
13:47 · Франция. Лига 1
Мбаппе освистали во время матча сборной Франции
12:33 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, как перенёс уход из «Барселоны»
05:11 · Франция. Лига 1
​Французская федерация футбола стала жертвой хакерской атаки - в Сеть уплыли данные более 1 млн человек
00:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе сравнялся с Анри по ассистам за сборную Франции
26 Марта
16:42 · Англия. Премьер-лига
УЕФА допустит «Манчестер Юнайтед» в еврокубки
16:37 · Франция. Лига 1
Кузяев вернулся в «Гавр»
14:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» – один из клубов, которым интересен форвард «Спортинга» с ценником в 100 миллионов евро 1
13:09 · Франция. Лига 1
Головин вернулся в «Монако» из сборной России
13:03 · Франция. Лига 1
Камоцци назвал лучшего российского футболиста
12:21 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» покинет защитник - известно имя
Все новости
Рекомендуем