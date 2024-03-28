Президент «ПСЖ»: «В Португалии всегда много талантливых игроков»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи высказался о португальских игроках команды.

В последние годы парижский гранд часто подписывает португальцев, что, судя по всему, напрямую связано с присутствием в клубе Луиша Кампуша, занимающегося трансферными вопросами.

«Я очень доволен Гонсалу Рамушем, Витиньей, Данилу Перейрой и Нуну Мендешем, а также нашим директором Луишем Кампушем.

Я горжусь тем, что все они представляют наш клуб. Португалия – великая для футбола страна, в которой всегда много талантливых игроков», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Нассера аль-Хелаифи.