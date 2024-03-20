Мадридский «Атлетико» включил в список трансферных интересов нападающего «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуша.

Португалец пополнил состав парижан летом прошлого года, перебравшись из «Бенфики», но не смог в полной мере оправдать ожидания, так и не став постоянным игроком основы. В прессе ходят слухи о вероятном уходе Рамуша после завершения сезона. Согласно сведениям журналиста Рубена Уриа, возможность подписания 22-летнего форварда рассматривает мадридский «Атлетико». Представители «матрасников» уже установили контакт с футболистом.

Гонсалу Рамуш принял участие в 30 матчах «ПСЖ», отметившись девятью голами и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 млн евро.