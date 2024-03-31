Мбаппе озвучил свой план

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу заключительного отрезка сезона.

«Я хочу быть главным героем в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень интересные вещи. Воскресная игра с «Марселем» очень важна для нас, для болельщиков, а также для раздевалки, потому что это начало важной главы, решающего месяца для нашего сезона», - слова Мбаппе приводит AS со ссылкой на Telefoot.

Матч между «Марселем» и «ПСЖ» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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