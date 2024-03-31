Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Марселем»

Сегодня, 31 марта, «ПСЖ» встретится на выезде с «Марселем» в рамках 27-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба парижан опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече. Одним из основных игроков станет французский форвард Килиан Мбаппе.

Полностью стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Доннарумма (вр), Хакими, Данилу, Беральдо, Эрнандес, Фабиан, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе (к), Дембеле, Коло-Муани.

Начало матча «Марсель» - «ПСЖ» запланировано на 21:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.