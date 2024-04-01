Мбаппе мог намекнуть на уход из «ПСЖ»

В воскресенье вечером «ПСЖ» обыграл на выезде «Марсель» со счётом 2:0. Звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе был заменён уже в середине второго тайма, что его определённо не порадовало.

После игры Мбаппе в социальных сетях сделал публикацию. Она представляет собой фотографию, на которой футболист уходит с поля, держа в руке капитанскую повязку. Журналисты и болельщики увидели в этой публикации намёк Килиана на летний уход из клуба.

«В «Реале» тебя бы так не заменили», - написал в комментариях один из фанатов.

«Добро пожаловать в «Реал», бро», - написал другой болельщик.

«Не грусти, в конце концов, ты будешь в лучшей команде в истории – в «Реале», - поддержал игрока ещё один фанат.

Мбаппе озвучил свой план