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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе мог намекнуть на уход из «ПСЖ»

01 Апреля 2024 • 14:17 Комментировать
Марсель
0:2
ПСЖ

В воскресенье вечером «ПСЖ» обыграл на выезде «Марсель» со счётом 2:0. Звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе был заменён уже в середине второго тайма, что его определённо не порадовало.

После игры Мбаппе в социальных сетях сделал публикацию. Она представляет собой фотографию, на которой футболист уходит с поля, держа в руке капитанскую повязку. Журналисты и болельщики увидели в этой публикации намёк Килиана на летний уход из клуба.

«В «Реале» тебя бы так не заменили», - написал в комментариях один из фанатов.

«Добро пожаловать в «Реал», бро», - написал другой болельщик.

«Не грусти, в конце концов, ты будешь в лучшей команде в истории – в «Реале», - поддержал игрока ещё один фанат.

Мбаппе озвучил свой план

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе

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