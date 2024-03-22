Мбаппе – о слухах: Меня не волнует внешний шум

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о разговорах в СМИ вокруг него.

- Меня не волнует внешний шум, вся моя сосредоточенность на следующей игре. В последних матчах я был эффективен и приносил пользу своей команде. Это моя главная цель – приносить пользу в важных матчах. Хоть я и вижу все эти разговоры людей, но я не несу за них ответственность, - передаёт слова футболиста сборной Франции журналист Адриен Грейнер.

Напомним, по данным СМИ, 25-летний форвард покинет французский клуб ближайшим летом. Сообщалось, что он близок к переходу в мадридский «Реал». Сам Мбаппе ранее заявил, что пока не определился, где продолжит свою карьеру.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 24 гола в 24 матчах. Его контракт с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.