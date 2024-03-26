Саншеш вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона

Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш вряд ли останется в команде на следующий сезон. По информации от La Gazzetta dello Sport, арендованный португалец с большой долей вероятности вернётся в «ПСЖ».

Напомним, Саншеш не входит в планы парижской команды, поэтому летом футболисту будут искать новый клуб. Аренда Ренату могла прерваться ещё в январе, но португальцу не смогли найти новое место работы, хотя в услугах хавбека были заинтересованы клубы из Турции.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Саншеш провёл всего 6 матчей, где отметился одним забитым голом. В «ПСЖ» португалец перебрался летом 2022 года из «Лилля», заиграть в Париже Ренату помешали травмы и высокая конкуренция.