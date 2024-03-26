Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона

26 Марта 2024 • 11:35 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Полузащитник «Ромы» Ренату Саншеш вряд ли останется в команде на следующий сезон. По информации от La Gazzetta dello Sport, арендованный португалец с большой долей вероятности вернётся в «ПСЖ».

Напомним, Саншеш не входит в планы парижской команды, поэтому летом футболисту будут искать новый клуб. Аренда Ренату могла прерваться ещё в январе, но португальцу не смогли найти новое место работы, хотя в услугах хавбека были заинтересованы клубы из Турции.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Саншеш провёл всего 6 матчей, где отметился одним забитым голом. В «ПСЖ» португалец перебрался летом 2022 года из «Лилля», заиграть в Париже Ренату помешали травмы и высокая конкуренция.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Ренату Саншеш ещё теги

Новости по матчу

24 Марта
21:50
Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной»
13:54
Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете» 1
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
23 Марта
16:08
Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы
22 Марта
20:40
Мбаппе – о слухах: Меня не волнует внешний шум
20:21
Мбаппе сообщил, когда объявит о своём будущем 1
21 Марта
04:20
Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане»
03:11
Мбаппе зарабатывает почти в 6 раз больше второго самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1
01:22
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
20 Марта
17:45
Анри: Мбаппе уже превзошёл меня
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
02:48
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
00:34
«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ»
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:31
«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
17:29
Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
18 Марта
20:16
Энрике: «Мы попытаемся оформить требл» 1
11:26
Энрике: «Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия»
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
11:02
Угарте оценил игру Мбаппе в матче против «Монпелье»
10 Марта
15:25
Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАРСЕЛЬ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ назвал причину вылета СКА из Кубка Гагарина СКА в четвёртый раз уступил «Автомобилисту» и вылетел из плей-офф КХЛ Овечкин - лучший игрок недели в НХЛ «Ак Барс» намерен подписать канадского вратаря, которому грозит 25 лет тюрьмы Кожевников: «СКА сейчас в тупике» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
12:21 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» покинет защитник - известно имя
12:06 · Германия. Бундеслига
Мбаппе не помешает «Реалу» подписать Дэвиса
11:41 · Испания. Ла Лига
«Реал» ещё не начал работу над презентацией Мбаппе
11:35 · Франция. Лига 1
Саншеш вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона
10:53 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как игроки «Реала» относятся к переходу Мбаппе
09:34 · Франция. Лига 1
Мбаппе ответил критикам после поражения в матче с Германией
09:19 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Для меня смешно, когда футболисты берут деньги со своих сборных»
09:16 · Англия. Премьер-лига
В «Вест Хэме» надеются, что «Лион» выкупит Бенрахма
25 Марта
21:30 · Россия. Премьер-лига
Хвича – самый дорогой игрок из стран постсоветского пространства, Головин – шестой
20:18 · Франция. Лига 1
Черчесов: Убеждён, что в скором времени будем обсуждать переход Головина
20:08 · Франция. Лига 1
Черчесов: Головин может претендовать на звание лучшего игрока Лиги 1
14:43 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет получить от Мбаппе деньги за «бесплатный» уход
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может остаться без еврокубков из-за нового владельца
12:36 · Испания. Ла Лига
«Лилль» требует 60 миллионов евро Йоро, но «Реал» надеется сбить ценник
08:53 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил на вопрос о переходе Мбаппе в «Реал»
Все новости
Рекомендуем