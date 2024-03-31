Мбаппе был недоволен заменой в матче с «Марселем»

В рамках 27-го тура французского чемпионата «ПСЖ» нанёс поражение «Марселю».

Игра завершилась со счётом 2:0. Парижане больше тайма играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо на 40-й минуте встречи. После этого «ПСЖ» смог забить дважды.

На 65-й минуте, еще при счёте 0:1, наставник парижского клуба Луис Энрике принял решение убрать с поля нападающего Килиана Мбаппе, выпустив вместо него Гонсалу Рамуша. В кадр трансляции попал момент недовольного лица Мбаппе, когда он узнал, что будет заменён.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 24 матча в Лиге 1, забил 24 гола и сделал пять ассистов на партнёров. В СМИ сообщалось, что летом он может перейти в мадридский «Реал».