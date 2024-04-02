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Трансферная цель «Реала» и «ПСЖ» Йоро: «Рамос – невероятный защитник»

02 Апреля 2024 • 23:49 Комментировать
Марсель
0:2
ПСЖ

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро признался, что вдохновлялся игрой Серхио Рамоса.

18-летний футболист уже совсем скоро может оказаться в одном из топ-клубов. Главными претендентами на француза считаются мадридский «Реал» и «ПСЖ». Отвечая на вопрос о лучшем защитнике Лиги 1 всех времён, вундеркинд упомянул Серхио Рамоса, поигравшего и за «сливочных» и за парижан.

«Лучшие центральные защитники, которых я когда-либо видел в чемпионате Франции? Рамос – номер один. Невероятный защитник, вдохновивший множество молодых игроков, включая меня», – цитирует Madrid Zone Йоро.

Серхио Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год, а цвета «ПСЖ» представлял с 2021 по 2023. В сентябре испанец вернулся в «Севилью», в которой начинал карьеру.

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