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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри: Мбаппе уже превзошёл меня

20 Марта 2024 • 17:45 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — монстр. Давайте радоваться, что Килиан француз. Все нам завидуют. Каждый раз, когда я выезжаю за границу, люди говорят мне: «Вам так повезло во Франции, что у вас есть такой игрок, как Мбаппе», — цитирует Анри Le Parisien.

По мнению эксперта, Мбаппе уже превзошел его, несмотря на свой возраст. У футболиста большое будущее, отметил Анри.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.
 

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ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе ещё теги

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