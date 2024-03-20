Анри: Мбаппе уже превзошёл меня

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — монстр. Давайте радоваться, что Килиан француз. Все нам завидуют. Каждый раз, когда я выезжаю за границу, люди говорят мне: «Вам так повезло во Франции, что у вас есть такой игрок, как Мбаппе», — цитирует Анри Le Parisien.

По мнению эксперта, Мбаппе уже превзошел его, несмотря на свой возраст. У футболиста большое будущее, отметил Анри.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

