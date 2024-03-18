Угарте оценил игру Мбаппе в матче против «Монпелье»

Опорный полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте прокомментировал игру нападающего Килиана Мбаппе в матче против «Монпелье» в Лиге 1. Француз оформил хет-трик и голевую передачу, что помогло парижанам одержать выездную победу 6:2.

«Мбаппе просто невероятен. Он великолепный игрок, забивать голы у него в крови. Килиан продолжает впечатлять нас как в матчах, так и на тренировках. Он замечательный человек. Я счастлив находиться рядом с ним каждый день», – цитирует Угарте PSG Report.

Напомним, Мбаппе по окончании сезона покинет «ПСЖ» на правах свободного агента. Следующим клубом 25-летнего француза с большой долей вероятности станет мадридский «Реал».