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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике: «Мы попытаемся оформить требл»

18 Марта 2024 • 20:16 Комментировать (1)
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о шансах команды оформить требл по итогам текущего сезона.

— Мы попытаемся сделать это. Мы будем бороться всем сердцем», — цитирует Энрике PSG Report.

По итогам 26 сыгранных туров «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 59 баллов. Отрыв от ближайшего соперника составляет 12 очков.

31 марта подопечные Энрике сыграют на выезде с «Марселем». Встреча 27-го тура Лиги 1 должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени.

Напомним, коллектив из Парижа является действующим чемпионом Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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МАРСЕЛЬ ПСЖ
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Барсафобия
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