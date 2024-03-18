Энрике: «Мы попытаемся оформить требл»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о шансах команды оформить требл по итогам текущего сезона.

— Мы попытаемся сделать это. Мы будем бороться всем сердцем», — цитирует Энрике PSG Report.

По итогам 26 сыгранных туров «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 59 баллов. Отрыв от ближайшего соперника составляет 12 очков.

31 марта подопечные Энрике сыграют на выезде с «Марселем». Встреча 27-го тура Лиги 1 должна будет стартовать в 21:45 по московскому времени.

Напомним, коллектив из Парижа является действующим чемпионом Франции.