«ПСЖ» – лишь третий по набранным очкам в домашних матчах Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, но не лучшим образом выступает в родных стенах.

На счету команды Луиса Энрике 28 набранных очков в 13 домашних поединках чемпионата – лишь третий результат. Лидером по данному показателю является «Лилль» (30 очков), обыгравший «Ланс» в пятничном поединке со счётом 2:1. Второй – «Марсель» с 29 баллами.

Несмотря на вышеприведённые данные, «ПСЖ» с большим отрывом лидирует в общей таблице чемпионата Франции – в активе столичного гранда 59 очков после 26 туров. Вторая позиция остаётся за «Брестом» (47), а «Лилль», проведший на один матч больше, имеет на своём счету 46 баллов.

В воскресенье «ПСЖ» сыграет на выезде против «Марселя».