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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника слухи

19 Марта 2024 • 22:31 Комментировать
Страсбург
...
Ренн
31.03 18:05

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

18-летний футболист считается одной из главных восходящих звёзд Лиги 1, и уже грядущим летом по хавбеку могут поступить выгодные предложения. Как сообщает Sports Zone, агент Дуэ хочет трудоустроить своего клиента в «ПСЖ». До конкретных переговоров с клубом дело пока не дошло.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дезире Дуэ в 20 млн евро. Контракт перспективного игрока с «Ренном» рассчитан до середины 2026 года. В текущей кампании француз отметился тремя забитыми голами и четырьмя ассистами в 23 поединках Лиги 1.

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Ренн ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

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