Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ может перебраться в «Пари Сен-Жермен».

18-летний футболист считается одной из главных восходящих звёзд Лиги 1, и уже грядущим летом по хавбеку могут поступить выгодные предложения. Как сообщает Sports Zone, агент Дуэ хочет трудоустроить своего клиента в «ПСЖ». До конкретных переговоров с клубом дело пока не дошло.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Дезире Дуэ в 20 млн евро. Контракт перспективного игрока с «Ренном» рассчитан до середины 2026 года. В текущей кампании француз отметился тремя забитыми голами и четырьмя ассистами в 23 поединках Лиги 1.