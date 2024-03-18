Энрике: «Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять, что счастлив тренировать свою команду. Вчера парижане разгромили на выезде «Монпелье» со счётом 6:2 на выезде. Хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе.

«Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия для меня. Я уже говорил это, когда возглавил команду. У меня есть невероятные игроки с потрясающими качествами, которые готовы сражаться в каждом матче», – сказал Энрике в интервью официальному сайту Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Луис может покинуть «ПСЖ» в конце сезона. Энрике связывали с возвращением в «Барселону», с которой парижане скоро сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.