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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе зарабатывает почти в 6 раз больше второго самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 слухи

21 Марта 2024 • 03:11 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверенно возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

25-летний футболист, находящийся в шаге от перехода в мадридский «Реал», зарабатывает 6 млн евро в месяц по текущему контракту, сообщает L'Equipe. Примечательно, что вся верхняя десятка данного списка состоит из игроков «ПСЖ»: второе место делят Усман Дембеле и Маркиньос (по 1,12 млн евро в месяц), далее следуют Люка Эрнандес (1,11 млн) и Милан Шкриньяр (1,1 млн). Джанлуиджи Доннарумма, Марко Асенсио, Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими и Норди Мукиэле расположились с шестой по десятую позицию соответственно.

Лидеры среди представителей других клубов – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» и Виссам Бен-Йеддер из «Монако» (по 650 тыс евро в месяц).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос Пьер-Эмерик Обамеянг Марко Асенсио Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Усман Дембеле Ашраф Хакими Милан Шкриньяр Виссам Бен-Йеддер Люка Эрнандес Норди Мукиэле Рандаль Коло-Муани ещё теги

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