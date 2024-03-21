Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверенно возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1.

25-летний футболист, находящийся в шаге от перехода в мадридский «Реал», зарабатывает 6 млн евро в месяц по текущему контракту, сообщает L'Equipe. Примечательно, что вся верхняя десятка данного списка состоит из игроков «ПСЖ»: второе место делят Усман Дембеле и Маркиньос (по 1,12 млн евро в месяц), далее следуют Люка Эрнандес (1,11 млн) и Милан Шкриньяр (1,1 млн). Джанлуиджи Доннарумма, Марко Асенсио, Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими и Норди Мукиэле расположились с шестой по десятую позицию соответственно.

Лидеры среди представителей других клубов – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» и Виссам Бен-Йеддер из «Монако» (по 650 тыс евро в месяц).