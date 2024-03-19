Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»

Экс-игрок «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб в конце сезона. По информации различных СМИ, Килиан подпишет соглашение с мадридским «Реалом».

«Быть счастливым. Это самое важное в жизни. Я искал своё счастье, и мне посчастливилось перейти в «Реал» и остаться там на пять лет. Пусть будет таким же», — приводит слова бывшего хавбека сборной Португалии издание Marca.

Стоит напомнить, что Мбаппе перебрался в столичную команду из «Монако». После этого он стал лидером «ПСЖ».

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро, по данным известного ресурса.

