«ПСЖ» – один из клубов, которым интересен форвард «Спортинга» с ценником в 100 миллионов евро

Французский «ПСЖ» входит в число клубов, которым интересен нападающий лиссабонского «Спортинга». Парижане рассматривают вариант с приглашением Виктора Дьёкереша, у которого в контракте прописаны отступных в размере 100 миллионов евро.

По информации от A Bola, французская команда проявляет серьёзный интерес к шведу, который в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии отметился 22 голами и 10 ассистами в 24 матчах.

25-летний Дьёкереш также находится на радаре у лондонского «Арсенала», который считает Виктора одним из приоритетных кандидатов на усиление линии нападения. Сам игрок ранее уже выступал в Англии, но не в АПЛ, а в Чемпионшипе в составе «Ковентри».