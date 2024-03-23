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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы

23 Марта 2024 • 16:08 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Баркола получил травму подколенного сухожилия. По информации от французского издания L’Equipe, футболист может пропустить несколько недель из-за повреждения.

Таким образом, Баркола может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Медицинский штаб «ПСЖ» ещё не знает точных сроков восстановления игрока.

Напомним, Баркола перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Лиона». Парижским клуб заплатил за француза сумму компенсации в размере 45 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Брэдли отметился двумя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Брэдли Баркола

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