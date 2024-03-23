Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Баркола получил травму подколенного сухожилия. По информации от французского издания L’Equipe, футболист может пропустить несколько недель из-за повреждения.

Таким образом, Баркола может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Медицинский штаб «ПСЖ» ещё не знает точных сроков восстановления игрока.

Напомним, Баркола перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Лиона». Парижским клуб заплатил за француза сумму компенсации в размере 45 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Брэдли отметился двумя голами и пятью ассистами.