«ПСЖ» в 22-й раз подряд не проиграл в Лиге 1

В воскресенье, 31 марта, «ПСЖ» одержал победу в выездном матче против «Марселя».

Игра 27-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. Авторами голов стали Витинья и Гонсалу Рамуш.

Для подопечных Луиса Энрике этот матч стал уже 22-м подряд без поражений в рамках французской Лиги 1. В этих встречах «ПСЖ» выиграл 16 раз и шесть раз сыграл вничью.

После 27 туров «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы национального чемпионата. В копилке команды 62 набранных очка.

В 28-м туре парижане примут дома «Клермон». Поединок пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.