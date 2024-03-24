Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной» слухи

24 Марта 2024 • 21:50 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Агент защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Испанские клубы заинтересованы в его подписании. Я все еще считаю, что Левен – игрок-топ уровня. «Жирона»? Нам интересен такой вариант, ведь команда играет в хороший футбол. Мы найдем время и примем решение, — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 31-летний француз принял участие только в одном матче Лиги 1, сыграв всего восемь минут.

После 26 туров «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 59 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Бреста» составляет 12 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жирона Левен Кюрзава трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
13:54
Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете» 1
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
23 Марта
16:08
Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы
22 Марта
20:40
Мбаппе – о слухах: Меня не волнует внешний шум
20:21
Мбаппе сообщил, когда объявит о своём будущем 1
21 Марта
04:20
Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане»
03:11
Мбаппе зарабатывает почти в 6 раз больше второго самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1
01:22
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
20 Марта
17:45
Анри: Мбаппе уже превзошёл меня
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
02:48
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
00:34
«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ»
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:31
«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
17:29
Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
18 Марта
20:16
Энрике: «Мы попытаемся оформить требл» 1
11:26
Энрике: «Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия»
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
11:02
Угарте оценил игру Мбаппе в матче против «Монпелье»
10 Марта
15:25
Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАРСЕЛЬ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду
Умер Василий Уткин Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду
Спортивные новости
Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
21:50 · Испания. Ла Лига
Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной» слухи
21:24 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал Беллингема потрясающим футболистом
20:27 · Англия. Премьер-лига
Вирц интересен пяти суперклубам – игрока оценивают в 100 млн евро 1 слухи
19:55 · Испания. Ла Лига
Эндрик назвал Беллингема суперзвездой
19:39 · Италия. Серия А
«Наполи» повесил ценник на Лоботку – хавбек интересен «Барселоне» слухи
19:28 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс: «У Ямаля большое будущее»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба нацелились на защитника «Барселоны» слухи
18:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о позиции де Йонга по будущему
18:51 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с «Реалом» о трансфере защитника слухи
18:34 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с будущим Ямаля и Кубарси
17:34 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мбаппе? Самое главное — это «Реал»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Переход в «Баварию» был правильным решением, хоть «Манчестер Сити» и выиграл Лигу чемпионов»
16:31 · Германия. Бундеслига
Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»
16:04 · Испания. Ла Лига
Винисиус высоко оценил Эндрика: «Новая глава, новое поколение»
15:53 · Испания. Ла Лига
Тчуамени: «Когда испанцы будут наблюдать за Мбаппе ежедневно, они поймут его величие»
Все новости
Рекомендуем