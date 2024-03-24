Агент защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Испанские клубы заинтересованы в его подписании. Я все еще считаю, что Левен – игрок-топ уровня. «Жирона»? Нам интересен такой вариант, ведь команда играет в хороший футбол. Мы найдем время и примем решение, — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 31-летний француз принял участие только в одном матче Лиги 1, сыграв всего восемь минут.

После 26 туров «ПСЖ» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в своем активе 59 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Бреста» составляет 12 баллов.