Энрике – об уходе Мбаппе: «Он ещё может передумать»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что Килиан Мбаппе может пересмотреть свой уход из клуба.

Французский нападающий отказался продлевать истекающий контракт, чтобы перейти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Уход суперзвезды парижан считается почти неизбежным, однако Энрике не утратил надежду на неожиданный поворот событий.

«Последний матч Мбаппе против «Марселя»? Я продолжаю надеяться, что Килиан передумает. Он ещё может передумать. Представьте, что мы выиграем четыре трофея в этом сезоне. Посмотрим», – заявил в интервью Prime Video Sport Луис Энрике.

Воскресный матч «ПСЖ» против «Марселя» начнётся в 21:45 по московскому времени.