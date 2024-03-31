Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» даже в меньшинстве не оставил шансов «Марселю»

31 Марта 2024 • 23:47 Комментировать
Марсель
0:2
ПСЖ
окончен

В 27-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» гостил у «Марселя» и добыл сложную, но важную победу. Фабиан Руис уже в дебюте умудрился в выгодной позиции жахнуть намного выше. Момент у Жордана Верету, он пробил из-за штрафной рядом с девяткой. Рандаль Коло-Муани убежал один на один с голкипером и направил мяч в него. Прорыв Усмана Дембеле между защитников, а удар неточный. На 40-й минуте Лукас Бералдо толкнул Пьера-Эмерика Обамеянга и получил вторую желтую карточку.

После перерыва Ашраф Хакими  и Дембеле запороли моменты, не доставив мяч в створ. Вскоре Витинья с Дембеле сыграли в пас по пути к воротам, и первый в этой паре с 11 метров открыл счет. В ответ Верету результативно сыграл на добивании, но из-за пассивного офсайда гол отменен. После этого «Марсель» получил пространство для атак и постоянно бил по воротам, но Джанлуиджи Доннарумма выручал и выручал. В концовке Гонсалу Рамуш убежал один на один и был точен - 0:2.

«ПСЖ» продолжает лидировать с запасом в 12 очков. Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Марсель0:2ПСЖ
  53'Витинья II (0:1)
  86'Рамуш Гонсалу (0:2)
Лопес ПауГарсия УлиссесМбемба Шансель 51' (Жиго Самуэль ( 51') Балерди Леонардо 73' (Унаи Аззедин ( 73') Мерлен КентенВерету ЖорданКондогбия Жоффрей 61' (Гуйе Папе ( 61') Луис Энрике IНдиайе Ильман 61' (Мумбанья Фарис ( 61') Арит АминОбамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Спаранья СтефанСогло ЭмранНегуаи БрисБланко РубенКорреа Хоакин
Доннарумма Джанлуиджи  45'Хакими АшрафДанилу Перейра  40'Бералдо Лукас  15'  40'Эрнандес Люка  38'Заир-Эмери Уоррен 77' (Шкриньяр Милан ( 77') Витинья IIФабиан Руис 65' (Угарте Мануэль ( 65') Дембеле Усман 65' (Асенсио Марко ( 65') Коло-Муани Рандаль 46' (Кан-Ин Ли ( 46') Мбаппе Килиан 65' (Рамуш Гонсалу ( 65')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиМаюлу СенниНавас Кейлор
31 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ

Новости по матчу

31 Марта
23:47
«ПСЖ» даже в меньшинстве не оставил шансов «Марселю»
21:15
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:05
Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Марселем»
17:21
Мбаппе озвучил свой план
11:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Марсель — ПСЖ чемпионата Франции — 31 марта 2024
02:33
Марсель - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Марта
23:57
Переговоры «Реала» с Мбаппе находятся на завершающей стадии
21:50
Прогноз на точный счёт матча Марсель — ПСЖ чемпионата Франции — 31 марта 2024
21:36
Энрике – об уходе Мбаппе: «Он ещё может передумать»
16:48
Энрике не исключил, что Мбаппе останется на скамейке в матче против «Марселя»
16:42
Энрике – о Ямале: «Мне понравилось, как фанаты «Реала» аплодировали игроку «Барселоны»
15:15
Надёжная ставка и прогноз на матч Марсель — ПСЖ чемпионата Франции — 31 марта 2024
02:24
«ПСЖ» – лишь третий по набранным очкам в домашних матчах Лиги 1
01:19
Переход Мбаппе в «Реал» лишил английский топ-клуб надежд на трансфер Хави Симонса 1
28 Марта
00:38
Стало известно, при каком условии Рамуш может сменить «ПСЖ» на «Милан»
00:10
Президент «ПСЖ»: «В Португалии всегда много талантливых игроков»
27 Марта
21:56
Важный игрок «ПСЖ» вернулся к тренировкам после травмы
26 Марта
14:45
«ПСЖ» – один из клубов, которым интересен форвард «Спортинга» с ценником в 100 миллионов евро 1
11:35
Саншеш вернётся в «ПСЖ» по окончании сезона
24 Марта
21:50
Агент Кюрзава: «Нам интересен вариант с «Жироной»
13:54
Мбаппе: «Моё будущее? К началу Евро-2024 вы всё узнаете» 1
11:44
«ПСЖ» проявил интерес к звезде «Барселоны»
23 Марта
16:08
Баркола может пропустить несколько недель из-за травмы
22 Марта
20:40
Мбаппе – о слухах: Меня не волнует внешний шум
20:21
Мбаппе сообщил, когда объявит о своём будущем 1
21 Марта
04:20
Форвард «ПСЖ» может заменить Жиру в «Милане»
03:11
Мбаппе зарабатывает почти в 6 раз больше второго самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1
01:22
Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»
20 Марта
17:45
Анри: Мбаппе уже превзошёл меня
16:42
Деку: «Мне очень нравится Луис Энрике, он является топ-тренером»
02:48
Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»
00:34
«Атлетико» нацелился на форварда «ПСЖ»
19 Марта
23:03
Игрок «Ливерпуля» стал приоритетной целью «ПСЖ»
22:31
«ПСЖ» предложат услуги 18-летнего полузащитника
21:03
Рабио прокомментировал возможное возвращение в «ПСЖ»
17:29
Фигу — о Мбаппе: «Я счастлив был перейти в «Реал», желаю Килиану быть таким же»
10:38
Фермин Лопес рассказал, опасается ли встречи с Мбаппе в четвертьфинале Лиги чемпионов
18 Марта
20:16
Энрике: «Мы попытаемся оформить требл» 1
11:26
Энрике: «Работать в «ПСЖ» и тренировать столь талантливых игроков – это большая привилегия»
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
11:02
Угарте оценил игру Мбаппе в матче против «Монпелье»
10 Марта
15:25
Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке 16-летний игрок разочаровался в «Реале»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ
Спортивные новости
Экс-игрок «Локомотива» Антипов: «У Ярославля очень большие шансы на титул» Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Нант Нант
1
2
1.55 3.70 6.00
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Монпелье Монпелье
0
2
2.45 3.30 2.70
Видео
Окончен
Клермон Клермон
Тулуза Тулуза
0
3
2.80 3.40 2.34
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Ренн Ренн
2
0
2.95 3.35 2.25
Видео
Окончен
Марсель Марсель
ПСЖ ПСЖ
0
2
3.20 3.80 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
31 Марта
23:53 · Франция. Лига 1
Мбаппе был недоволен заменой в матче с «Марселем»
23:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» даже в меньшинстве не оставил шансов «Марселю»
21:15 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:05 · Франция. Лига 1
Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Марселем»
20:14 · Франция. Лига 1
Дуплет за две минуты позволил «Страсбургу» одолеть «Ренн»
18:00 · Франция. Лига 1
«Нант», «Монпелье» и «Тулуза» отпраздновали победы
17:21 · Франция. Лига 1
Мбаппе озвучил свой план
15:56 · Франция. Лига 1
«Брест» на последних минутах вырвал победу в игре с «Лорьяном»
09:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выбрала нового полузащитника - названо имя 7
00:54 · Франция. Лига 1
«Лион» с «Реймсом» разошлись миром
30 Марта
23:57 · Испания. Ла Лига
Переговоры «Реала» с Мбаппе находятся на завершающей стадии
21:36 · Франция. Лига 1
Энрике – об уходе Мбаппе: «Он ещё может передумать»
20:54 · Франция. Лига 1
«Монако» вышел на второе место, забив 5 голов «Мецу»
20:36 · Франция. Лига 1
Головин вошёл в тройку лучших ассистентов текущего сезона Лиги 1
19:26 · Франция. Лига 1
Головин отдал голевой пас в матче «Монако»
Все новости
Рекомендуем