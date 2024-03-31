«ПСЖ» даже в меньшинстве не оставил шансов «Марселю»

В 27-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» гостил у «Марселя» и добыл сложную, но важную победу. Фабиан Руис уже в дебюте умудрился в выгодной позиции жахнуть намного выше. Момент у Жордана Верету, он пробил из-за штрафной рядом с девяткой. Рандаль Коло-Муани убежал один на один с голкипером и направил мяч в него. Прорыв Усмана Дембеле между защитников, а удар неточный. На 40-й минуте Лукас Бералдо толкнул Пьера-Эмерика Обамеянга и получил вторую желтую карточку.

После перерыва Ашраф Хакими и Дембеле запороли моменты, не доставив мяч в створ. Вскоре Витинья с Дембеле сыграли в пас по пути к воротам, и первый в этой паре с 11 метров открыл счет. В ответ Верету результативно сыграл на добивании, но из-за пассивного офсайда гол отменен. После этого «Марсель» получил пространство для атак и постоянно бил по воротам, но Джанлуиджи Доннарумма выручал и выручал. В концовке Гонсалу Рамуш убежал один на один и был точен - 0:2.

«ПСЖ» продолжает лидировать с запасом в 12 очков. Соперник - седьмой.