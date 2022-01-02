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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Мальорке» обвинили Хави во лжи

02 Января 2022 • 00:00 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
3.50 3.30 2.20
Через 19 ч. 52 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави возмущался тем, что Ла Лига отказалась перенести календарный матч против «Мальорки», назначенный на 2 января. У каталонцев громадные кадровые проблемы, и в заявке на поединок против балеарцев всего 11 футболистов первой команды.

- Нужно руководствоваться здравым смыслом. Это не жалоба, не оправдание, а реальность, - заявил Хави на пресс-конференции.

При этом тренер «сине-гранатовых» заявил, что «Мальорка» также обращалась с просьбой о переносе. И это слова, по данным Marca, в клубе с возмущением опровергли.

Главный тренер островитян Луис Гарсия Пласа уверен, что именно в его команде больше всего футболистов, которые не смогут выйти на поле. И исход матча будет честным.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Хави Эрнандес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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