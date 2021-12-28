Усман Дембеле рискует снова отправиться в лазарет «Барселоны»

Не успев должным образом оправиться от своей предыдущей травмы, вингер «Барселоны» Усман Дембеле рискует снова выбыть из тренировочного ритма. Дело в том, что у футболиста возникли подозрения на коронавирус.

Журналисты испанской газеты Sport сообщают, что француз отсутствовал на вторничном общекомандном занятии. Согласно предоставленной информацией, игрок почувствовал недомогания, что может быть связано с заражением COVID-19.

Если результаты теста подтвердят все опасения, то Дембеле снова вылетит из строя на неопределенное время, отправившись на карантин. Он только лишь пару недель назад приступил к интенсивной работе вместе с остальными партнерами по коллективу.