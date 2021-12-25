Казалось, «Барселоне» удалось решить еще одну головную боль – каталонцы договорились с «Севильей» о досрочном расторжении аренды нападающего Люка де Йонга, найдя для него новую команду.

Впрочем, обрушить все планы «сине-гранатовых» может сам футболист. Дело в том, что его не привлекает возможность защищать цвета одного из аутсайдеров Ла Лиги, «Кадиса». Вместо этого, голландец поручил своим агентам найти для себя более подходящий коллектив, об этом свидетельствует издание Sport.es.

Напомним, что де Йонг перебрался в «Барселону» прошлым летом по просьбе тогдашнего наставника Рональда Кумана, но за полсезона сумел отличиться лишь одним забитым голом.