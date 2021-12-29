«Мальорка» и «Барселона» могут запросить у Ла Лиги перенести матч из-за коронавируса

На второй день после Нового года в рамках Ла Лиги должны встретиться «Мальорка» и «Барселона», но проведения поединка на данный момент находится под угрозой срыва. За последние несколько суток из расположения клубов поступали новости о новых случаях заражения коронавирусом, но руководство чемпионата пока никак на это не реагировало.

Аргументом считался тот факт, что оба коллектива могут полноценно заполнить заявку на игру. Впрочем, уже сейчас эпидемиологическая ситуация в составах команд ухудшается. Общее количество зараженных «Барселоны» достигло семи игроков, а «Мальорка» не может рассчитывать на четырех футболистов.

Как уверяет издание Mundo Deportivo, если в ближайшее время положительные тесты сдадут еще несколько человек, то клубы запросят у Ла Лиги перенести противостояние.