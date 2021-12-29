Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» и «Барселона» могут запросить у Ла Лиги перенести матч из-за коронавируса

29 Декабря 2021 • 15:03 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

На второй день после Нового года в рамках Ла Лиги должны встретиться «Мальорка» и «Барселона», но проведения поединка на данный момент находится под угрозой срыва. За последние несколько суток из расположения клубов поступали новости о новых случаях заражения коронавирусом, но руководство чемпионата пока никак на это не реагировало.

Аргументом считался тот факт, что оба коллектива могут полноценно заполнить заявку на игру. Впрочем, уже сейчас эпидемиологическая ситуация в составах команд ухудшается. Общее количество зараженных «Барселоны» достигло семи игроков, а «Мальорка» не может рассчитывать на четырех футболистов.

Как уверяет издание Mundo Deportivo, если в ближайшее время положительные тесты сдадут еще несколько человек, то клубы запросят у Ла Лиги перенести противостояние.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
15:03 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» и «Барселона» могут запросить у Ла Лиги перенести матч из-за коронавируса
13:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила ещё о трёх потерях из-за коронавируса
12:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отдать Юмтити в аренду турецкому гранду
12:33 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не устроило предложение «Севильи» по Марсьялю
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» подпишет защитника «Челси»
09:10 · Испания. Ла Лига
У Луиса Суареса есть два варианта в МЛС
08:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сообщила ещё о двух случаях коронавируса
00:27 · Испания. Ла Лига
Подписание форварда – приоритетная цель «Барселоны» на лето 2 слухи
28 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Артета одобрил возможный трансфер Коутиньо в «Арсенал» 1 слухи
23:34 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле рискует снова отправиться в лазарет «Барселоны» 1
22:59 · Испания. Ла Лига
Марсело может завершить карьеру, если «Реал» не предложит ему новый контракт 1
21:10 · Италия. Серия А
«Райола всё предвидел»: В контракте де Лихта есть пункт, который облегчит его трансфер в «Барселону» 7
20:32 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес – о переходе из «Сити» в «Барселону»: «Это огромный шаг для меня» 2
16:44 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес - игрок «Барселоны» 6 официально
16:35 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль получил предложение от «Севильи» и хочет покинуть «МЮ»
Все новости
Рекомендуем