Два игрока «Барселоны» вылечились от коронавируса

Из стана каталонской «Барселоны» пришли хорошие новости. Два футболиста команды вылечились от коронавирусной инфекции. Речь идет о фланговых защитниках Хорди Альбе и Дани Алвесе. Оба игрока сдали отрицательные тесты на Covid-19, сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Пресс-служба «Барсы» рапортует, что Альба и Алвес в ближайшее время возобновят тренировки в общей группе.

Последний матч в чемпионате Испании каталонский коллектив провел «Мальорки». Подопечные Хави Эрнандеса полурезервным составом одолели соперника со счетом 1:0. Единственный гол забил Люк де Йонг.