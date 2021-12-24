«Барселоне» все же удалось найти вариант, при котором клуб распрощается с нападающим Люком де Йонгом, не сумевшем проявить себя за четыре месяца пребывания в Каталонии. «Сине-гранатовые» договорились с «Севильей», что арендное соглашение будет прервано.

Такое решение стало возможным из-за того, что стороны нашли для голландца новое место работы. Как свидетельствует издание AS, зимой де Йонг переберется в «Кадис».

Но, для оформления всех деталей сделки нужно еще согласие самого игрока сборной Нидерландов. Напомним, что инициатором приглашения футболиста в «Барселону» был бывший наставник команды Рональд Куман.