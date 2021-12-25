Судя по всему, усиление позиции правого защитника является для «Барселоны» приоритетным в ближайшее летнее трансферное окно. Клуб уже определил две кандидатуры, а именно Сезара Аспиликуэту из «Челси» и Нуссер Мазрауи из «Челси».

Впрочем, каталонцы решили перестраховаться и подыскали себе запасной вариант, если переговоры с вышеуказанными игроками зайдут в тупик. Согласно сведениям издания Foot Mercato, таковым футболистом стал представитель «Монако» Джибриль Сидибе.

Примечательно, что все эти претенденты на пополнение рядов «сине-гранатовых» через полгода обретут статус свободных агентов.