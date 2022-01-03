Резервисты «Барселоны» всё же обыграли «Мальорку»

Самый необычный матч 19-го тура Ла Лиги состоялся на Балеарских островах, где играли ослабленные травмами и коронавирусом «Мальорка» и «Барселона». У хозяев поля в списке отсутствующих было 12 игроков, а у соперника - 16. В споре смешанных составов каталонцы были на голову сильнее противника. Особенно выделялся Люк де Йонг, который в первом тайме в двух атаках подряд попадал в каркас ворот, а на 44-й минуте удачно замкнул головой навес с правого фланга.

У островитян не было моментов как при равном счете, так и во втором тайме - всего три удара в сторону ворот. Но в компенсированное время хозяева имели два супермомента - рядом с перекладиной и суперспасение Марка-Андре тер Штегена!

«Барселона» победила 1:0 и вышла на пятое место. Зона Лиги чемпионов в одном очке.