Резервисты «Барселоны» всё же обыграли «Мальорку»

Самый необычный матч 19-го тура Ла Лиги состоялся на Балеарских островах, где играли ослабленные травмами и коронавирусом «Мальорка» и «Барселона». У хозяев поля в списке отсутствующих было 12 игроков, а у соперника - 16. В споре смешанных составов каталонцы были на голову сильнее противника. Особенно выделялся Люк де Йонг, который в первом тайме в двух атаках подряд попадал в каркас ворот, а на 44-й минуте удачно замкнул головой навес с правого фланга.
У островитян не было моментов как при равном счете, так и во втором тайме - всего три удара в сторону ворот. Но в компенсированное время хозяева имели два супермомента - рядом с перекладиной и суперспасение Марка-Андре тер Штегена!
«Барселона» победила 1:0 и вышла на пятое место. Зона Лиги чемпионов в одном очке.
|44' Де Йонг Люк (0:1)
Как раз на таком огороде и нужна такая каланча как Де Йонг. Ну и конечно же Тер Штеген вновь спас от потери очков.
Кстати,может из-за этого,что он не поставил рамки дозволенного и получился матч лесорубов.
Я не слежу за Барселоной,но не мог не заметить,что за последние года три она стала намного чаще фолить. Раньше количество фолов редко выходило за десяток. Сейчас только за первый тайм 7-8. И даже не спасает владение под 70%. Не могу понять почему она так грязно играть стала
Первый тайм с тотальным превосходством во владении и отменной игрой Де Йонга.
Второй тайм отдали инициативу и выпустили половину Ла Масии нюхать порох. Можно отметить Хави в некотором бесстрашии. Но тогда получается его не очень волнует результат. Наверное, это правильно.
Больше отметить нечего. Показалось только, что ответственности стало больше - меньше разрешено креатива, каждый выполняет доверенную функцию.
Всех с победой!
всех кулес - с первой победой в новом году!
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