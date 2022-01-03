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Чемпионат Испании. Ла Лига

Резервисты «Барселоны» всё же обыграли «Мальорку»

03 Января 2022 • 00:54 Комментировать (9)
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Самый необычный матч 19-го тура Ла Лиги состоялся на Балеарских островах, где играли ослабленные травмами и коронавирусом «Мальорка» и «Барселона». У хозяев поля в списке отсутствующих было 12 игроков, а у соперника - 16. В споре смешанных составов каталонцы были на голову сильнее противника. Особенно выделялся Люк де Йонг, который в первом тайме в двух атаках подряд попадал в каркас ворот, а на 44-й минуте удачно замкнул головой навес с правого фланга.

У островитян не было моментов как при равном счете, так и во втором тайме - всего три  удара в сторону ворот. Но в компенсированное время хозяева имели два супермомента - рядом с перекладиной и суперспасение Марка-Андре тер Штегена!

«Барселона» победила 1:0 и вышла на пятое место. Зона Лиги чемпионов в одном очке.

Протокол игры  
Мальорка 0:1 Барселона
    44' Де Йонг Люк (0:1)
Рейна Маноло Маффео Пабло Руссо Франко Вальент Мартин Коста Хауме   83' Баба Иддрису   61' (Руис Иньиго (   61') Батталья Родриго   84' (Пратс Абдон (   84'   89') Ли Кан Ин Родригес Даниэль Санчес Антонио   70' (Мбула Хорди (   70') Анхель Луис   61' (Фернандо Ниньо (   61')
Запасные: Рикельме Леонардо Сальва Севилья Састре Хуан Оливан Бриан Седлар Александр Гайя Хосеп
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар   76' (Ленгле Клеман (   76') Пике Херард Гарсия Эрик Араухо Рональд Гонсалес Нико   71' (Санс Альваро (   71') Де Йонг Френки Пуч Рикард Ахомач Илиас Де Йонг Люк Ferran Jutgla   79'
Запасные: Arnau Comas Хайме Гиллем Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Мармол Мика Лима Лукас
02 января. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Люк Де Йонг
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
03 Января 2022 в 01:47
может вам всегда таким составом играть? полурезервным? сразу побеждать начали)))
Underdog !
03 Января 2022 в 01:10
Можно поздравить Барселону,что они смогли пройти сквозь медные трубы и остаться живыми. 46!!! фолов!!! 8 ЖК!!! Такое наверное только в чемпе Португалии можно увидеть. И то редко.
Как раз на таком огороде и нужна такая каланча как Де Йонг. Ну и конечно же Тер Штеген вновь спас от потери очков.
pol-black
03 Января 2022 в 01:12
первая ЖК уже под конец матча. финишная прямая очень нервной оказалась.
Underdog !
03 Января 2022 в 01:39
Это не меняет дела. Если бы судил не Лаос,то первая ЖК была бы ещё в первом тайме.
Кстати,может из-за этого,что он не поставил рамки дозволенного и получился матч лесорубов.
Я не слежу за Барселоной,но не мог не заметить,что за последние года три она стала намного чаще фолить. Раньше количество фолов редко выходило за десяток. Сейчас только за первый тайм 7-8. И даже не спасает владение под 70%. Не могу понять почему она так грязно играть стала
Vova52
03 Января 2022 в 01:05
Detskii sad nakonec viigral
779
03 Января 2022 в 01:05
Чудо от Тера, конечно, усилило впечатление от матча.
Первый тайм с тотальным превосходством во владении и отменной игрой Де Йонга.
Второй тайм отдали инициативу и выпустили половину Ла Масии нюхать порох. Можно отметить Хави в некотором бесстрашии. Но тогда получается его не очень волнует результат. Наверное, это правильно.
Больше отметить нечего. Показалось только, что ответственности стало больше - меньше разрешено креатива, каждый выполняет доверенную функцию.
Всех с победой!
pol-black
03 Января 2022 в 01:02
в концовке Барса подсдулась, а так вытягивали только за счёт жёсткого прессинга. полсостава почти вчерашние игроки Барсы Б. но зато три очка привезли с островов! Тер Штеген красавчик! и Люк был полезен сегодня, особенно в первом тайме.
всех кулес - с первой победой в новом году!
779
03 Января 2022 в 01:06
С победой, pol-black!
pol-black
03 Января 2022 в 01:10
взаимно - с победой!
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окончен Атлетико М 2:0 Райо Вальекано 1.46 4.30 8.40
окончен Эльче 0:0 Гранада 2.60 3.12 2.95
окончен Бетис 0:2 Сельта 1.74 3.85 4.80
окончен Алавес 1:1 Реал Сосьедад 3.70 3.20 2.18
окончен Мальорка 0:1 Барселона 3.55 3.27 2.20
03.01  21:00 Вильярреал ... Леванте 1.37 5.20 8.40
03.01  23:00 Осасуна ... Атлетик Б 3.20 3.00 2.50
03.01  23:15 Кадис ... Севилья 4.60 3.32 1.90
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