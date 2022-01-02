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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави признал, что Торреса пока невозможно заявить на сезон

02 Января 2022 • 17:58 Комментировать (1)
Мальорка
...
Барселона
3.50 3.30 2.20
Через 1 ч. 41 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился очередными подробностями финансового положения клуба. Накопленные долги и раздутая зарплатная ведомость первой команды летом не позволили сохранить в обойме лучшего игрока современности Лионеля Месси. По той же причине каталонцы никак не могут заявить на сезон новичка Феррана Торреса, сообщает Goal.

Хави признал наличие проблем с размером зарплат и выразил надежду, что Усман Дембеле переподпишет контракт с понижением финансовых запросов. Это вместе с уходом некоторых игроков позволит включить в заявку Феррана Торреса, который на сегодняшний день травмирован.

Напомним, что талантливый испанец обошелся «Барселоне» в 55 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Ферран Торрес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
02 Января 2022 в 18:13
дело Бартомеу (деградация Барсы) продолжает жить и по сей день...
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