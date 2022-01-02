Хави признал, что Торреса пока невозможно заявить на сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился очередными подробностями финансового положения клуба. Накопленные долги и раздутая зарплатная ведомость первой команды летом не позволили сохранить в обойме лучшего игрока современности Лионеля Месси. По той же причине каталонцы никак не могут заявить на сезон новичка Феррана Торреса, сообщает Goal.

Хави признал наличие проблем с размером зарплат и выразил надежду, что Усман Дембеле переподпишет контракт с понижением финансовых запросов. Это вместе с уходом некоторых игроков позволит включить в заявку Феррана Торреса, который на сегодняшний день травмирован.

Напомним, что талантливый испанец обошелся «Барселоне» в 55 млн евро.