Усман Дембеле уже 10 дней не отвечает на последнее предложение «Барселоны» по новому контракту

На днях испанская пресса свидетельствовала о достигнутом соглашении между вингером Усманом Дембеле и «Барселоной». Но, как оказалось, француз еще не давал своего согласия на выдвинутые клубом условия.

По информации журналистов Mundo Deportivo, футболист и его агенты вот уже как десять дней не отвечают на последнее предложение каталонцев. Полагается, что Дембеле таким образом просто старается потянуть время, дабы рассмотреть и другие расклады развития своей карьеры.

Например, у него есть конкретный запрос от «Ньюкасла», который является более выгодным в финансовом плане, потому что в Каталонии его зарплата теперь будет зависеть от количества сыгранных матчей.