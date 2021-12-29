Пускай еще не началось зимнее трансферное окно, селекционная служба «Барселона» уже строит планы на следующее лето. Испанские журналисты разузнали, что приоритетной целью каталонцев будет усиление позиции нападающего.

Газета Sport рапортирует, что намерения «сине-гранатовых» достаточно амбициозны. Среди главных вариантов называются дорогостоящие Эрлинг Холанн и Душан Влахович, а в качестве альтернативы рассматривается восходящая звезда сборной Германии Карим Адейеми.

Стоит упомянуть, что местные СМИ ранее писали о зацикленности президента «Барселона» Жоана Лапорты на трансфере именно Холанна. Вполне возможно, что он сделает все возможное для реализации своей цели.