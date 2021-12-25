В «Барселоне» сейчас прослеживается редкостная ситуация, когда продать футболиста оказывается сложнее, чем приобрести. Так, каталонцы все никак не могут пристроить куда-то полузащитника Филиппе Коутиньо.

Бразилец уже отклонил несколько предложений от представителей английской Премьер-лиги, в частности от «Ньюкасла», аргументируя это нежеланием защищать цвета аутсайдера первенства.

С другой стороны, сам Коутиньо готов присоединиться к «Эвертону», «Арсеналу» или «Тоттенхэму», но до сих пор не может договориться по условиям личного контракта. Камнем преткновения является тот факт, что плеймейкер не соглашается на понижение зарплаты. В Испании бразилец получает 14 миллионов евро в год, поэтому его агенты требуют от потенциальных покупателей такую же сумму, передает испанская газета Sport.