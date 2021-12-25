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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Барселоны» есть предложения по Коутиньо, но он не соглашается на понижение зарплаты слухи

25 Декабря 2021 • 19:37 Комментировать (1)
Мальорка
...
Барселона
02.01 23:00

В «Барселоне» сейчас прослеживается редкостная ситуация, когда продать футболиста оказывается сложнее, чем приобрести. Так, каталонцы все никак не могут пристроить куда-то полузащитника Филиппе Коутиньо.

Бразилец уже отклонил несколько предложений от представителей английской Премьер-лиги, в частности от «Ньюкасла», аргументируя это нежеланием защищать цвета аутсайдера первенства.

С другой стороны, сам Коутиньо готов присоединиться к «Эвертону», «Арсеналу» или «Тоттенхэму», но до сих пор не может договориться по условиям личного контракта. Камнем преткновения является тот факт, что плеймейкер не соглашается на понижение зарплаты. В Испании бразилец получает 14 миллионов евро в год, поэтому его агенты требуют от потенциальных покупателей такую же сумму, передает испанская газета Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
25 Декабря 2021 в 20:25
нажрался пацан, теперь не может пойти на понижение из-за своих же амбиций и гордыни...
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