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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гарсия: «Тер Штеген подарил «Барселоне» победу»

03 Января 2022 • 12:30 Комментировать
Мальорка
0:1
Барселона
окончен

Новичок каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия отметил успешную игру голкипера команды Марка-Андре тер Штегена в гостевой встрече Ла Лиги против «Мальорки». «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 1:0. Единственный гол под занавес первого тайма забил Люк де Йонг.

«В этой победе огромная заслуга тер Штегена. Думаю, его вклад более чем 70%. Голкипер подарил «Барселоне» три очка. Для нас было важно выиграть на фоне неудач лидеров. Очень хорошо, что мы удачно начали 2022 год. Этой победой команда доказала свою силу. Мы способны преодолеть все трудности», - цитирует защитника El Chiringuito.

«Барселона» набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Эрик Гарсия
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