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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес: «Нынешняя «Барселона» может выигрывать титулы»

30 Декабря 2021 • 18:20 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
3.60 3.35 2.10
02.01 23:00

Защитник «Барселоны» Дани Алвес, осенью вернувшийся в Каталонию, поделился ожиданиями от второй половины сезона. Бразилец уверен, что «сине-гранатовым» по силам исправить ситуацию и претендовать на новые свершения.

«Мы должны работать, чтобы возродить великую команду. Хорошо, что теперь нет Хосепа Бартомеу, иначе я не вернулся бы. Считаю, что нынешняя «Барселона» может выигрывать титулы. У меня нет сомнений в этом. Мы с Хави опять оказались здесь, чтобы оказать свою помощь, так как очень любим этот клуб, где мы вошли в историю в качестве игроков», - приводит слова Алвеса газета Sport.

Добавим, что каталонцы на данный момент находятся вне зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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