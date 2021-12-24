Недавно начали ходить слухи, что «Барселона» активно интересуется возможностью приобретения правого защитника «Аякса» Нуссера Мазрауи. У 22-летнего игрока летом истекает контракт с голландским клубом, но каталонцы планируют переманить его к себе уже зимой, предложив обмен на Сержиньо Деста.

Интересно, что на уход марокканца намекнул даже генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. В интервью для Parool он прокомментировал сложившуюся ситуацию. «Мы действительно сильно хотели бы, чтобы он остался, но вы сами прекрасно знаете, к чему все идет», - ответил ван дер Сар журналистам.

Не исключается, что «сине-гранатовые» не будут спешить с решением и дождутся июля, чтобы подписать Мазрауи бесплатно. Однако тогда «Барселоне» предстоит выдержать конкуренцию у других клубов.