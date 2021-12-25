Зимнее трансферное окно откроется в течение недели, а защитник «Челси» Андреас Кристенсен до сих пор не определился со своим будущим. У датчанина летом следующего года истекает срок действия контракта, но переговоры с клубом даются сторонам очень нелегко.

Однако существует возможность, при которой игрок останется в составе действующего обладателя Лиги чемпионов. По информации местной газеты Sport, Кристенсен хотел бы присоединиться к «Барселоне», но каталонцы пока ничего не могут гарантировать из-за финансовых трудностей.

Как следствие, футболист запросил у испанцев поторопиться с окончательным решением. Если «Барселона» откажется от Кристенсена, то он будет готов прислушаться к советам «Челси» и продолжить выступления за «синих».