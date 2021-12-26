26 декабря, в Boxing Day (День подарков), в Англии по традиции принято играть в футбол. В этот день проводится очень много игр во всех дивизионах страны. Вспышки коронавируса не позволяют болельщикам на Туманном Альбионе в полной мере ощутить атмосферу этого футбольного праздника, ведь некоторые игры были перенесены.

Между тем, в Англии решили вспомнить невероятный Boxing Day 1963 года. Тогда в элитном футбольном дивизионе в десяти матчах было забито 66 голов. Особенно выделяются победы «Фулхэма» над «Ипсвичем» (10:1) и «Блэкберна» над «Вест Хэмом» (8:2). Также бросается в глаза поражение «Манчестер Юнайтед» от «Бёрнли» с результатом 1:6.