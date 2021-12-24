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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич окончательно решил покинуть «Челси» слухи

24 Декабря 2021 • 18:15 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
26.12 20:30

Если раньше полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич еще сомневался, стоит ли ему покидать команду», то теперь он окончательно решил сменить клубную прописку. Об этом уверяет британское издание The Mirror.

По информации источника, американец не пользуется доверием главного тренера Томаса Тухеля, а в последние несколько недель его положение в коллективе лондонцев только ухудшилось. Вполне вероятно, что приоритетной целью футболиста будет возвращение в Бундеслигу, где он раньше выступал за дортмундскую «Боруссию».

Также ранее интерес к Пулишичу проявляла «Дженоа», но сам вингер отказался рассматривать подобный вариант.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристиан Пулишич
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