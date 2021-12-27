Тухель рассказал о значимости Лукаку для «Челси»

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре центрфорварда Ромелу Лукаку во вчерашнем поединке 19-го тура Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы» (3:1). Бельгиец отметился забитым мячом в прошедшей встрече.

«Мы рискнули выпустить Ромелу. Этот футболист очень важен для нас. Он играет особую роль в команде. Лукаку давненько не появлялся на поле, однако это не связано с качеством его футбола. Он все это время залечивал травму», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «пенсионеров».

В нынешнем сезоне 28-летний бомбардир провел 12 поединков в Премьер-лиге и отметился четырьмя забитыми мячами.