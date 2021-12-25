У Джеррарда подтвердился коронавирус за сутки до матча «Астон Виллы» с «Челси»

За сутки до начала поединка с «Челси» главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сдал положительный тест на коронавирус. Как следствие, английский специалист был отправлен на карантин, а подменять его на посту наставника будет один из ассистентов.

Стоит напомнить, что Джеррард был одним из тех, кто требовал от руководства английской Премьер-лиги перенести два ближайших тура чемпионата. Однако чиновники решили не сдвигать и без того пребывающий в хаосе календарь первенства.

К слову, встреча с «Челси» запланирована на воскресенье, 20:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru.